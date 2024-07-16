Росія розганяє фейк, що Сирський нібито готовий капітулювати

Останніми днями в прокремлівських Telegram-каналах та соціальних мережах активно поширюється фейк про нібито заяву головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо готовності капітулювати.

Ситуацію прокоментували у Центрі стратегічних комунікацій

Згідно з цим фейком, генерал Сирський нібито не вірить у перемогу України та вважає, що країна не здатна здобути перевагу над російськими загарбниками на власній території.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки категорично спростовує цю інформацію. Зазначається, що генерал Сирський не робив жодних подібних заяв. Натомість російські пропагандисти використовують та масово тиражують вирвану з контексту заяву однієї з народних депутаток України.

Варто зазначити, що ця дезінформація поширювалася без посилань на достовірні джерела. Експерти Центру наголошують, що ця провокація є черговою спробою кремлівських "фейкоробів" внести розкол між політичним і військовим керівництвом України. Такі дії є частиною інформаційної війни, яку Росія веде паралельно з військовою агресією проти України.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти поширили черговий фейк, мовляв, "партизани з антивоєнного руху саботують передачу західного озброєння Україні".

Просвіта проти пропаганди РФ: соцмережі стали головним полем бою в інформаційній війні

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