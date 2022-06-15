Росія розганяє фейк, що ЗСУ нібито відмовляються воювати західною зброєю - ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували черговий фейк Росії. Пропагандистські ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що ЗСУ нібито відмовляються воювати західною зброєю.

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що Збройні сили України відмовляються воювати зброєю, наданою Заходом.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України 15 червня.

"ЗМІ РФ поширюють дану дезінформацію для зриву постачання зброї та техніки від союзників України. Посилаються пропагандисти на статтю в CNN, в якій за словами їх журналіста, деякі підрозділи зізнаються, що їм зручніше використовувати комерційні дрони, оснащені вибухівкою, ніж дрони Switchblade", - йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що така інформацію є фейком, тому що із початком війни українських військових відправляють до країн Європи, де вони вчаться поводитись зі зброєю західного зразка.

"Тому з кожним днем навпаки росте ефективність використання зброї переданої Україні. Інформаційні атаки рашистів посилились у зв‘язку із сьогоднішнім з'їздом міністрів оборони в Рамштайні, де буде проголошено про нові партії поставок техніки та зброї", – додають у ЦПД.

Нагадаємо, що пропаганда Кремля також поширює маніпулятивний наратив про масові втрати у Збройних силах України.