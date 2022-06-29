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Росія розгортає біля Сумщини реактивні системи залпового вогню "Град" - Генштаб

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Росія розгортає біля Сумщини реактивні системи залпового вогню "Град" - Генштаб

Фото: commons.wikimedia.org

Росія продовжує підтягувати озброєння до українського кордону.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, Російська Федерація розгорнула біля Сумської області реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град" для подальших обстрілів по прикордонню.

Про це інформує Генштаб ЗСУ за 29 червня.

"З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомляли, в акваторії Чорного моря Росія збільшила корабельне угруповання з крилатими ракетами. Загалом в Чорному морі РФ накопичила понад півтора десятка крилатих ракет для завдання ударів по території України.

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