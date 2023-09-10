Росія розгорнула майже пів сотні установок "Іскандер" біля України: у ГУР розповіли про небезпеку

Ракетами із "Іскандерів" Росія б'є по цивільних об'єктах, розповіли у воєнній розвідці.

Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" вздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста.

Про це розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії".

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За його словами, ракетами із "Іскандерів" Росія б'є по цивільних об'єктах.

"Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер", - повідомив він.

Як розповідали раніше, розвідка дізналася, скільки солдат Росія зосередила в Україні.

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