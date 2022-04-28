Росія розгорнула на кордоні з Україною декілька дивізіонів ракетних комплексів – Генштаб

Росія розгорнула на кордоні з Україною декілька дивізіонів ракетних комплексів – Генштаб

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області близько п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М".

Російські війська продовжують перегруповуватися. Про це повідомили у Генштабі 28 квітня.

"За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію Російської Федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області Російської Федерації на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Втім, ворог зазнав втрат та відійшов. Крім того, окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Комишувахи.

"Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області", – розповіли у Генеральному штабі.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про спробу армії РФ здійснити штурм на Південнобузькому напрямку.

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