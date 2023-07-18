Росія розгорнула потужне корабельне угруповання в Чорному морі: Гуменюк попередила про загрозу

На бойовому чергуванні в морі перебувають підводний та надводний ракетоносії.

Росія 18 липня розгорнула в Чорному морі потужне корабельне угруповання у кількості 16 одиниць, з яких два судна є носіями ракет "Калібр".

Про це керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила на брифінгу.

"У Чорному морі на зараз розгорнуто потужне корабельне угруповання – це 16 одиниць. Серед 16 чорноморських одиниць – два ракетоносії, які залишаються на чергуванні. Це надводний і підводний", – сказала представниця Сил оборони півдня.

Вона уточнила, що йдеться про ті ж російські ракетоносії, що перебували на чергуванні під час нічної атаки на Україну.

"Тому з урахуванням використаних вночі 6 ракет, вони (ракетоносії – ред.) зараз мають так само 6 ракет, які можуть бути застосовані", – попередила Гуменюк, наголосивши на збереженні ракетної небезпеки.

"Але треба розуміти, що, скоріш за все, після нічної атаки вони (росіяни – ред.) заведуть ракетоносії в пункти базування для поповнення запасів", – додала вона.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Миколаєву безпілотниками Shahed, а по Одесі – ракетами "Калібр" уночі 18 липня. У Миколаєві загарбники поцілили по об'єкту промисловості. Водночас в Одесі були збиті всі шість випущених ракет, але їхні уламки та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури і кілька приватних будинків.

Додамо, що в Одесі уламки ракети привалили літнього чоловіка в його будинку. Постраждалому допомогли правоохоронці і згодом показали відео з місця інциденту.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Жах! У будинок залетіло! Відео перших хвилин після атаки Росії на Одещину!"

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