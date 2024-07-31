Росія розгорнула три підводних човни у Чорному морі: аналітики кажуть про нову тактику окупантів

Росіяни 30 липня вивели з порту "Новоросійськ" у Чорне море три підводних човна.

Розгортання флотом Росії трьох підводних човнів у Чорному морі спонукає зробити припущення, що окупанти діють за новою тактикою.

Про це йдеться у матеріалі Army Recognition.

Виведення з порту "Новоросійськ" трьох підводних човнів з крилатими ракетами "Калібр" надало привід припустити, що Москва діє згідно із новою морською стратегією в чорноморському регіоні.

Так, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив повідомлення про посилення російської військово-морської активності і зазначив, що це перший випадок розгортання Росією трьох підводних човнів із крилатими ракетами, які можуть діяти як в Азовському, так і в Чорному морях.

Раніше українська військова розвідка повідомляла, що в Чорному морі перебувають два російські кораблі, кожен з яких має до восьми крилатих ракет "Калібр".

"Історично склалося так, що російський флот зберігав присутність у Чорному морі, але ця підвищена активність знаменує відхід від відносно пасивної позиції, яка спостерігалася в останні місяці. Нинішнє розгортання містить підводні човни проекту 636.3 Improved Kilo-class, які широко використовувалися для запуску крилатих ракет "Калібр" по українських цілях. Зараз ці підводні човни діють як із Севастополя для нанесення ракетних ударів, так і з Новоросійська для забезпечення безпеки та перезавантаження", - кажуть аналітики.

Чому росіяни здійснили такий масовий вихід підводних човнів в Чорне море: аналітики висувають декілька припущень

Вихід трьох підводних човнів з бази в Новоросійську породив кілька гіпотез.

Деякі аналітики припускають, що це можуть бути навчання для перевірки готовності екіпажу;

також кажуть про запобіжний захід проти потенційних загроз українських морських безпілотників;

існує припущення, що ці переміщення є частиною ширшої операції, яка потенційно включає висадку амфібій, метою якої є створення сухопутного мосту до регіону Придністров’я в Молдові, що підтримує Росія. "Однак, враховуючи невдачі, з якими зіткнулися російські сили, така операція виглядає менш імовірною", - кажуть фахівці.

Нагадаємо, 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.

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