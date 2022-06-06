Росія розгортає додаткові зенітно-ракетні дивізіони С-300 в окупованому Криму - Міноборони

Російська Федерація нарощує протиповітряні сили оборони в тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, армія країни-агресорки облаштовую на півострові додаткові зенітно-ракетні дивізіони С-300.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу у понеділок, 6 червня.

"Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у північно-західній частині півострова в районах н.п. Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300", - сказав він.

Мотузяник додав, що Росія продовжує блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та утримує в акваторії п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 КРМБ типу "Калибр".

Як повідомляли раніше, в акваторії Чорного моря в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів РФ. Зокрема, в готовності до ураження з моря перебувають 1 надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

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