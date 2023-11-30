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Росія розгортає на фронті нову дивізію десантників: розвідка з'ясувала, де саме

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія розгортає на фронті нову дивізію десантників: розвідка з'ясувала, де саме

Російські десантники

104-ї дивізія, ймовірно, включає 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

Росія, найімовірніше, почала розгортання новосформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (104 ГДВ) в Україні. Більше всього, підрозділ дислокуватиметься в Херсонській області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії із посиланням на розвідку.

Розвідка нагадала, що Росія 1998 року скоротила 104-ту дивізію до розміру бригадного формування, однак у серпні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про відновлення всього підрозділу. 104-ї дивізія, ймовірно, включає 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

"Відділ, імовірно, буде погано навчений і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ДШВ. Напевно, це буде предметом пильного розгляду з боку російського генерала, відповідального за Херсонський напрямок, командувача повітряно-десатних військ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського", - наголошують західні розвідники. 

Нагадаємо, за даними ISW, Путін відправив у відставку командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку генерал-полковника Олега Макаревича. Його замінив генерал-полковник Михайло Теплінський.

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Дата публікації
Перегляди
3716
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