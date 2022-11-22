"Росія розхитує українські регіони": Гуменюк прокоментувала штучні протести через відключення світла

Російська влада спочатку власноруч руйнує об'єкти критичної інфраструктури, а потім застосовує інформаційний шум, намагаючись "розхитати" області України через проблеми з енергетикою. Росіяни через Інтернет намагаються розхитати ситуація в Одесі та області.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

"У більшості випадків це віртуальний вплив, тому що продовжуються прогрівання теми Півдня, незважаючи на те, що рух військових подій все ж таки спрямований на Схід, і ми посунули ворога потужно, вона продовжують в інформаційному полі все ж таки прогрівати оці моменти впливу на недоліки у соціальному забезпеченні. Тобто самостійно створивши цю напруженість в енергосистемі, ушкодженням її по всій Україні вони продовжують розхитувавати регіони, налаштовувати один проти одного, зокрема протиставлення Одеси і Львова. Але ми продовжуємо свою інформаційну кампанію серед місцевого населення зокрема, і дійсно намагаємось донести людям справжню причину проблем. І те, що дехто піддається цим провокаціям це певне наше недопрацювання, але ми продовжуємо. Але штучно створені протести зникають, енергетики продовжують роботи, влада проводить роз’яснювальні роботи, військові працюють на фронті", - розповіла Гуменюк.

Масований обстріл критичної інфраструктури України 15 листопада

Російські загарбники 15 листопада здійснили масований ракетний обстріл критичної інфраструктури, пошкодивши об'єкти у багатьох містах України. Енергетики ще досі працюють над ліквідацією наслідків, вони також вимушені застосовувати аварійні відключення через перевантаження системи.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що в Україні відключення світла можуть бути тривалими внаслідок ракетних ударів Росії по енергетичних об'єктах. Українці мають готуватися до найгіршого.

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