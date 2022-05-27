Росія розкидала в Чорному морі близько 600 мін: вони дрейфують біля берегів чотирьох країн

Росія розкидала в Чорному морі близько 600 мін: вони дрейфують біля берегів чотирьох країн

Іноді міни зриває з якоря, і вони пливуть від України до берегів Туреччини, Румунії та Болгарії.

Виняткова морська зона України щільно замінована. Росія розкидала в акваторії Чорного моря від 400 до 600 мін.

Про це 27 травня повідомив прессекретар голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, міни зриває з якоря та вони дрейфують біля берегів Туреччини, Румунії, Болгарії та України.

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"Виняткова морська зона України щільно замінована. Росія розкидала в акваторії Чорного моря від 400 до 600 мін, які періодично зриває з якоря та вони дрейфують біля берегів Туреччини, Румунії, Болгарії та, звісно, України", - сказав Братчук.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що сапери завершили розмінування доріг в одній з областей України.

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