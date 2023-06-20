Росія розміщує ракетні комплекси у прикордонних з Україною районах: у ЗСУ назвали причину

Російська армія нещодавно розмістила біля українських кордонів, у Брянській області, ракетний комплекс "Бал", який використовує протикорабельні Х-35. Це свідчить про те, до в окупантів дефіцит високоточних ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зокрема, йдеться про певний дефіцит "Калібрів", "Іскандерів", "Кинджалів", ракет Х-101, Х-555. "Бал", вважає Ігнат - це як альтернатива заміні високоточній та далекобійній зброї.

"Вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу (застосування "Бал" - Ред.). Відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що вище військове має вже певну певні варіанти щодо протидії і цій загрозі", - висловився Ігнат.

За його словами, цей комплекс не єдине, що має армія РФ. Наразі окупаційна армія використовує усі наявні сили та засоби для того, аби завдавати ударів по позиціях українських військ. Ігнат наголосив, що передусім ворог проводить активну повітряну розвідку по всій лінії розмежування, а також по всій лінії фронту.

"Дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Противник використовує постійно винищувальну авіацію. Це СУ-35 передусім для того, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами",- сказав він.

Ігнат повідомив, що противник застосовує ці типи озброєння. Зокрема, комплекс "Бал" з півночі призначений для знищення кораблів.

Нагадаємо, у Генштабі інформували, що Російська армія перемістила до Брянської області дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Зростає загроза атак ракетами Х-35. Це озброєння сягає Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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