Росія розміщує у Севастополі бойових дельфінів: британська розвідка пояснила, навіщо

Росіяни вдаються до найоригінальніших методів боротьби з "ворогами". Тепер узбережжя окупованого Севастопольського порту захищатимуть бойові дельфіни.

Росія від літа 2022 року інвестувала у значне посилення безпеки головної бази свого Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Зокрема, для боротьби з водолазами окупанти тепер залучатимуть тренованих дельфінів.

Про це повідомляє британська розвідка.

"Знімки показують, що кількість плавучих загонів ссавців, у яких, ймовірно, застосовують дельфінів-афалін, у порту збільшилася майже вдвічі. В арктичних водах флот також використовує білуг і тюленів. Росія тренує тварин для різних місій, але ті, що утримуються в Севастопольському порту, найімовірніше, призначені для боротьби з ворожими водолазами", - кажуть у Міноборони Британії.

Зазначається також, що посилення безпеки Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму передбачає використання щонайменше чотирьох шарів сіток і бонових загороджень вздовж входу до порту.

Нагадаємо, раніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів, що у Криму російсько-окупаційна "влада" не почувається у безпеці і тому починає потрохи забирати Чорноморський флот. Зокрема, кораблі ЧФ постійно передислоковуються. Більшість з них уже залишила Севастополь.

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