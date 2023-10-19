Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі: супутникові знімки

РФ розмістила чотири винищувачі МіГ-31 на аеродромі Бельбек у Севастополі.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у соціальній мережі Х, раніше відомій як Twitter.

Раніше Путін заявив, що літаки МіГ-31 з "Кинжалами" почнуть "постійне патрулювання" повітряного простору над Чорним морем.

Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ця заява, ймовірно, спрямована на посилення напруги, але кардинально нічого не змінить.

Нагадаємо, у Росії відреагували на передачу Україні ракет ATACMS. Так, посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що такі дії США матимуть глобальні наслідки.

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