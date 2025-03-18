Росія розмістила п'ять атомних субмарин за 60 км від кордонів НАТО: з'явилися супутникові знімки

Нещодавні супутникові знімки зафіксували значне зосередження російських підводних сил на секретній базі Західна Ліца, розташованій на Кольському півострові поблизу кордону з Норвегією.

На зображеннях, оприлюднених 18 березня OSINT-аналітиком MT Anderson, чітко видно п'ять атомних підводних човнів (АПЧ): три проєкти 949А(М) "Антей", один проєкт 885 "Ясень" і один вдосконалений "Ясень-М".

База Західна Ліца давно відіграє ключову роль у військово-морській стратегії Росії. Вона розташована всього за 60 кілометрів від території НАТО і є однією з головних опорних точок для російських підводних сил в Арктиці. Там базуються як модернізовані радянські підводні човни, так і новітні багатоцільові підводні кораблі.

Розташування морської бази РФ Західна Ліца / Фото: wikimedia.org

На думку західних аналітиків, активність російського Північного флоту пов'язана з новими геополітичними реаліями в арктичному регіоні. Танення льодів полегшує пересування підводних човнів, а спостерігачі припускають, що Росія готується до військових навчань або розгортання нових патрульних місій.

Супутникові знімки / Фото: соцмережі

Супутникові знімки / Фото: соцмережі

Як зазначає директор Інституту морських досліджень Росії при Військово-морському коледжі США доктор Майкл Петерсен, Арктика — це полігон для підводного флоту Росії. А Західна Ліца залишається одним із головних центрів російської підводної потужності.

Російські АПЧ — спадщина холодної війни

Атомні підводні човни проєкту "Антей" — це спадщина холодної війни. Вони створені для боротьби з авіаносними угрупованнями ВМС США. Сьогодні ці підводні човни оснащені крилатими ракетами "Калібр" з дальністю дії до 2500 км, що дає змогу вражати цілі по всій Європі.

"Ясень" і "Ясень-М" — це сучасні підводні човни з підвищеною скритністю і потужним озброєнням. Вони можуть нести гіперзвукові ракети "Циркон", здатні розвивати швидкість понад 8 Махів і досягти цілі на дальність до 1000 км. На думку західних аналітиків, ці човни становлять серйозну загрозу для військово-морських сил НАТО.

Так оглядач американського видання 19FortyFive Брент Іствуд вважає, що підводні човни проєкту 885 "Ясень" і його модифікації є великим головним болем Північноатлантичного альянсу.

"Вони тихі та мають безліч далекобійних ракетних можливостей. Крім того, торпеди субмарин проєкту "Ясень" смертоносні, і дружні надводні флоти повинні приділяти їм пильну увагу", — зазначив експерт.

Міністерство оборони РФ безпосередньо не коментувало супутникових знімків, проте в офіційних заявах останніх місяців підкреслюється роль Північного флоту в захисті національних інтересів.

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