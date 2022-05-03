"Росія розпадеться на частини": в українській розвідці розповіли про можливий результат війни для РФ

"Росія розпадеться на частини": в українській розвідці розповіли про можливий результат війни для РФ

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, як може закінчитись війна Росії проти України.

За його словами, Росія може розпастися на кілька частин. Водночас, також можливо, що у країні зміниться влада і РФ віддасть країнам світу всі окуповані території: від українського Криму і Донбасу до островів Японії.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю НВ.

За словами очільника української розвідки, застосовувати ядерну зброю немає сенсу, однак ризик цього завжди є.

"Шанс на застосування тактичної ядерної зброї був і є завжди. Використовувати стратегічну ядерну зброю нема сенсу, бо ми досить близько один від одного. Але тактична ядерна зброя і її застосування просто пришвидшать кінець Росії. Ця війна закінчиться", — каже Буданов.

Він переконаний, що для Росії існує два варіанти того, як ця війна може закінчитися.

"Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни. В останньому випадку новий керівник скаже, що РФ ні при чому в усіх цих процесах, це був хворий диктатор, а країна тут ні до чого. У цьому випадку Росія віддасть усі окуповані нею території — від островів Японії до Кенігсберга (нинішній Калінінград), який належить Німеччині", — розповідає Буданов.

За його словами, більшість військово-політичного керівництва Росії знає, що може бути з країною далі.

"І саме тому є дуже багато спроб діалогу з західним світом, незважаючи на ту офіційну риторику, яку вони всі використовують. А от неофіційна зовсім інша: вони бояться втратити свої статки. І вони розуміють, чим це дуже швидко для них закінчиться. Не хвилюйтесь, Україна переможе", — заявив очільник розвідки.

Нагадаємо, Російська Федерація готується оголосити мобілізацію на 9 травня, коли будуть святкувати День перемоги. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що це необхідний крок перед початком справжньої мобілізації.

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