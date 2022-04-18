"Росія розпочала битву за Донбас": Зеленський розповів, як Україна буде захищати свої території від ворогів

"Росія розпочала битву за Донбас": Зеленський розповів, як Україна буде захищати свої території від ворогів

"Ми будемо боротися і захищатися, ми будемо це робити щодено", наголосив Зеленський.

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Там зараз перебуває значна частина російської армії.

Про це український президент Володимир Зеленський заявив у новому традиційному зверненні у понеділок, 18 квітня.

За словами Зеленського, під час нового наступу на Схід та Південь російська армія діє більш продумано, обережно, ніж раніше. Та, як наголосив український президент, Збройні сили України виб'ють до останнього ворога.

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"На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами. Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати вбили уже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможу. Це питання часу, коли вся територія нашої держави буде звільнення від окупантів", - сказав голова держави.

Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Значна частина російських військ сконцентрована там для наступу.

"Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба": звернення Зеленського за 18 квітня

"Скільки б туди не зганяли військових, ми будемо боротися і захищатися, ми будемо це робити щодено. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно", - наголосив український президент.

"І я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї держави, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі інші, які протягом всіх цих років й назавжди – з Україною", - висловив вдячність усім захисникам України.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що вранці у понеділок, 18 квітня, Росія почала активну фазу на Сході. За словами Данілова, російські солдати хочуть "подарувати" Путіну території Луганської та Донецької областей до Великодня.

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