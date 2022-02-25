Росія розпочала масований обстріл Харкова, вибухи чутні у всьому місті

Окупанти б'ють "Градами".

Військові сили РФ розпочали масований обстріл Харкова, вибухи чутні у всьому місті. У Мережі повідомляють, що чутні сильні вибухи в районі Салтівка та метро Наукова. Також повідомляється, що окупанти б'ють "Градами".

За пів години до цього у Харкові оголосили повітряну тривогу. Влада закликає мешканцям сховатись у найближче до них укриття і намагатися зберігати спокій.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: