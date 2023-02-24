Росія розпочала новий етап у війні з Україною, але цілі не змінила: розвідка Британії

Протягом останніх тижнів розпочався новий етап російської війни - війна на виснаження. Москва, як і раніше, хоче повністю контролювати Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Розвідники наголошують, що агресорка Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер кампанія Кремля спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, наголошують у звіті.

"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - вважають у британському Міноборони.

За даними розвідки, від 2014-го стратегічна мета Кремля в Україні, швидше за все, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

"24 лютого 2022 року Росія змінила новий підхід і почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити всю країну та скинути її уряд", - зазначається у зведенні.

Втім, наголошують у Міноборони Британії, вже до квітня 2022-го у Москві усвідомили, що задуми не вдалися. Саме тому зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав головні, на його думку, три найбільші перемоги та поразки України на цьому етапі війни. За його словами, перемоги - це відкидання армії РФ з Київського напрямку, дії на Харківському напрямку, а також повернення контролю над Херсоном.

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