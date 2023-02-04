Росія розпочала новий великий наступ РФ на Україну: генерал-лейтенант назвав "перші дзвіночки"

Військовий експерт генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що Росія вже заводить мотострілецьку дивізію на територію України. Це може свідчити про початок великої наступальної операції.

Таку думку військовий експерт висловив для 24 каналу.

"2 мотострілецьку дивізію з навчального центру в Білорусі зірвали з підготовки і через територію Росії на лінію зіткнення дали. Перший пішов", – розповів Романенко.

Як зауважив генерал-лейтенат, на багатьох напрямках тривають запеклі бої. Ворог поступово перекидає резерв на лінію зіткнення. Щодо українського контрнаступу, то Романенко наголошує, що зараз потрібно "знекровити" російську армію у боях, а потім піти в атаку.

"Треба знищувати цю силу. І готуватися до майбутніх дій. Але захищатися, обороняти, а ще краще – згодом завершити стратегічну оборонну операцію і перейти до подальших контрнаступальних дій", – зауважив Романенко.

Новий наступ Росії на Україну

Станом на 3 лютого, за даними українських прикордонників, на кордоні із РФ не зафіксовано потужного ударного угруповання, наявність якого могло б означати готовність до наступу. Також у ДПСУ додали, що біля українського кордону не помічають переміщення військової техніки чи особового складу російських або білоруських підрозділів.

Тим часов офіційні особи говорять, що повторний наступ на Україну може статися близько 24 лютого. Так вважає міністр оборони Олексій Резніков. Напрямками ворожої атаки можуть стати північ, південь та схід, попереджав секретар РНБО Олексій Данілов.

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