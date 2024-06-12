Росія розпочала патрулювати Чорне море підводними човнами: Коваленко назвав причину (відео)

На третій рік війни РФ не може застосовувати свій флот (а точніше флотилію) для проведення надводного патрулювання у Чорному морі.

Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами, адже для ворога залишилася тільки опція підводного патрулювання.

Про це написав військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи “Інформаційний спротив”, окупанти не тільки були змушені вивести весь бойовий склад кораблів до Новоросійська, а частину навіть у Каспійське море, але й для патрулювання акваторії ЧС задіяти підводну компоненту, оскільки втрати надводної стали критичними. Причому застосовувати (і досить активно) саме в той період, коли цим підводним човнам саме час вирушати на ремонт.

Із посиланням на дані Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, Коваленко наголосив, що в Азово-Чорноморському регіоні перебувають чотири російські підводні човни проекту 636.6 "Варшав'янка", які зайняті патрулюванням.

"Передусім давайте розберемося, який склад російської підводної компоненти в Азово-Чорноморському регіоні і про які субмарини говорили в ЦСК? До дизель-електричних підводних човнів проекту 636.6 "Варшав'янка" відносяться субмарини "Краснодар", "Колпіно" та "Великий Новгород". Всі вони були здані замовнику приблизно в той самий період – у 2015-2016 роках, і всі вони є носіями крилатих ракет морського базування "Калібр" (по чотири пускові установки на кожній). Четвертою ДЕПЛ є представниця проекту 877В "Палтус" – "Алроса". Це досить таки не новий підводний човен (1989 року), але цікавий він не тільки своїм віком", – пояснив Коваленко.

Він нагадав, що 1992 року, після ухвалення командою "Алроси" присяги Україні, проросійська частина команди заблокувала субмарину і не дала увійти до складу ВМСУ. Підводний човен довгий час не виконував своїх функцій, поки росіяни його не переправили до Новоросійська.

Що ж до підводних човнів "Краснодар", "Колпіно" і "Великий Новгород", то з урахуванням їх вступу на службу, ці ДЕПЛ вже потребують регламентних ремонтних робіт, але натомість вони отримали ще більше навантаження.

Коваленко нагадав, що від 2022 року Сили оборони України вразили та завдали різного ступеня пошкодження у Чорному морі не менше 56 російським як військовим кораблям, так і судам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

"Причому серед них чимало патрульних кораблів та катерів, які були вражені морськими дронами під час виконання їхнього прямого функціоналу – патрулювання у відкритому морі. Варто зазначити, що тільки в 2024 році СОУ вразили не менше 11 російських кораблів, з яких патрульний функціонал (або наближений до нього) могли виконувати: ракетний катер проекту 12411М "Івановець", патрульний корабель проекту 22160 21631 "Серпухів", патрульний катер проекту 12150 "Мангуст", – додав він.

Нагадаємо, російські кораблі були пошкоджені і потоплені як під час патрулювання, так і під час перебування у здавалося б безпечних бухтах. Для знищення застосовувалися засоби ураження повітряного типу – наприклад, Storm Shadow/SCALP-EG, а також морські дрони типу MAGURA V5.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.