Росія розпочала спецоперацію "хамелеон": яке її завдання та проти кого веде боротьбу

Росія розпочала спецоперацію "хамелеон": яке її завдання та проти кого веде боротьбу

Російська Федерація розпочала боротьбу проти націонал-патріотів в Україні.

Як пояснив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, наразі відбувається спеціальна операція ворога "хамелеон". Її завдання - маскування російських агентів під націонал-патріотів.

Про це написав Данілов на сторінці у Twitter.

"Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру – питання номер один для рф. Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелтополі Запорізької області місцеві партизани спільнго з українськими спецслужбами заблокували постачання зброї загарбникам.

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