Росія розпочала в Калінінградській області навчання за участю понад 1,5 тисячі військових

Зазначається, що під час навчання "корабельні групи Балтійської військово-морської бази виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби з ураження кораблів та авіації умовного супротивника".

Росія розпочала в Калінінградській області військові навчання. У них буде задіяно понад 1,5 тисячі військовослужбовців країни-агресорки, понад 10 бойових кораблів, а також авіацію.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Балтійського флоту РФ.

"У рамках навчання корабельні тактичні групи у призначений час вийдуть із пунктів базування та здійснять розгортання сил флоту у призначених районах Балтійського моря для виконання навчальних завдань", - йдеться у повідомленні БФ.

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Зазначається, що під час навчання "корабельні групи Балтійської військово-морської бази виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби з ураження кораблів та авіації умовного супротивника".

"У рамках навчання військовослужбовці загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами виконають свій спектр завдань із призначення - захисту кораблів та підводних човнів Балтійського флоту, пункту базування від диверсійно-розвідувальних підрозділів ймовірного супротивника, а розрахунки берегових ракетних комплексів "Бал" та "Бастион" знищать морські цілі на узбережжі Калінінградської області", - зазначили у пресслужбі.

Також корабельним групам належить відпрацювати спільні дії щодо плавання в єдиному похідному ордері, відображення засобів повітряного нападу умовного супротивника зі стріляниною по повітряних цілях та ведення навчального морського бою, заявили в БФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 60 ракет. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

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