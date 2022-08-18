Росія розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС" - РНБО

Російська Федерація розповсюдила дезінформацію про "провокацію на Запорізькій АЕС".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

"Міноборони РФ повідомило про підготовку Україною "резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша". Зокрема, у російському відомстві заявили, що "19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС, внаслідок якої РФ звинуватять у створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", а також описали можливий "сценарій" розвитку подій", - йдеться у повідомленні.

У РНБО наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності та застерегли не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Попереджаємо: зважаючи на встановлення фактів майже безперервних провокативних обстрілів Запорізької АЕС окупаційними військами, повідомлення про провокації Силами оборони України не відповідає дійсності та є відвертою дезінформацією!", - підкреслили в ЦПЗ.

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Варто зазначити, що 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де сьогодні, 18 серпня, має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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