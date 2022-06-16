Росія розраховувала взяти Київ протягом 12 годин після вторгнення – Резніков

У загиблого російського офіцера виявили документ, у якому було зазначено військові плани.

Російська армія розраховувала захопити Київ упродовж 12 годин після початку вторгнення в Україну. Це стало відомо з документа з військовими планами РФ, який виявили у загиблого російського офіцера.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN.

"Вони думали, що через 12 години будуть у центрі Києва", – сказав Резніков.

Крім того, він додав, що Росія очікувала, що упродовж 72 годин після вторгнення український уряд залишить столицю.

"Відверто кажучи, наші партнери у різних столицях світу теж були наївними. Вони казали нам, що вторгнення неминуче, і ви падете. У вас є лише 72 години. Тому вони не дали нам важкого озброєння", – додав він.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ розповіли, що на території України воюють майже 330 тисяч російських військових.