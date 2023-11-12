Росія розраховує на "лобові атаки" піхотою: аналітики ISW назвали причини

У ворога - проблема з живою силою та технікою.

Російське командування розраховує на "лобові атаки" піхоти у війні проти України через втрату техніки і брак добре підготовленого особового складу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, один із російських "воєнкорів" заявив, що російська практика проведення тактичних штурмів українських укріплених позицій у лісових районах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту.

З його слів, немає можливості підготувати достатню кількість російських військовослужбовців для інтенсивних лобових атак, необхідних для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" стверджував, що російські військові переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", тому що у них стало менше танків, БМП і БТР поблизу лінії фронту. Він назвав цей "ренесанс" негативним відображенням втрат техніки РФ і поганої координації на фронті, що призвело до переходу до штурмової тактики.

Телеграм-канал, пов'язаний з російськими спецпризначенцями, поскаржився, що залежність від фронтальних штурмів піхотою значною мірою приписують усім підрозділам, які розгорнуті в Україні. Стверджується, що російське командування використовувало спецпризначенців у "лобових штурмах" від самого початку війни.

Нагадаємо, втрати росіян у війні проти України на 11 листопада склали понад 310 650 осіб.

Читайте також: