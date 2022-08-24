"Росія розраховує на переговори": постпред РФ в ООН зробив цинічну заяву

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя цинічно заявив, що "Росія очікує на переговорне вирішення війни в Україні".

Водночас саме в цей час російські окупанти вдарили ракетами по пасажирських вагонах на станції Чаплине у Дніпропетровській області.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"РФ розраховує на переговорне вирішення конфлікту в Україні. Також Росія готова надати делегації МАГАТЕ гарантії безпеки в разі відвідування Запорізької АЕС, та РФ добиватиметься від ООН однозначних оцінок ситуації навколо ЗАЕС", - цинічно заявив Небензя.

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм.

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