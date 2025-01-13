Росія розробляє більш далекобійні КАБи: на скільки кілометрів літатимуть

Міста, які перебувають на відстані менш як 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення, залишається велика загроза.

Росія активно розробляє більш далекобійні КАБи. Нові бомби, ймовірно, летітимуть на 150-170 кілометрів.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Богдан Долінце, авіаційний експерт.

"Максимальна дальність, якої можуть досягати звичайні КАБи, це 100-110 кілометрів. Але ворог продовжує вести розробки більш далекобійних КАБів, які, за різними оцінками, зможуть досягати відстані 150-170 кілометрів", - наголосив він.

Нагадаємо, за підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області). Це означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

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