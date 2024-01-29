Росія розсилає українцям повідомлення від імені Зеленського

Поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан гукраїнців та дискредитувати керівництво держави.

На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.

Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

Також читайте Сталася DDoS-атака на ресурси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують:

Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.

Фейкова розсилка / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України.

Читайте також: