Росія розсилає українцям повідомлення від імені Зеленського

Поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан гукраїнців та дискредитувати керівництво держави.
На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу президента України. У них йдеться про "припинення вогню з рф" та "передачу країні-агресору частини територій".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Facebook.
Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.
Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують:
- Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах.
- Завантажуйте програми й застосунки лише з офіційних джерел. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Вчасно оновлюйте операційну систему.
- Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.
Нагадаємо, проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України.
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