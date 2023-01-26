Росія розуміє, що це програш у війні: експерт про нові танки для ЗСУ

Збройні сили України створять з танків від західних союзників ударний кулак для наступу в південних і східних областях.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, коментуючи рішення країн Заходу постачати Україні танки.

Як зазначив ексголова розвідки, канцлер Німеччини Олаф Шольц погодив постачання Україні танків Leopard за результатами переговорів з президентом США Джо Байденом. Байден оголосив про постачання понад 30 танків Abrams, паралельно з тим Шольц заявив про постачання Leopard.

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"Шість країн Європейського Союзу - це Польща, Фінляндія, скандинавські країни, Іспанія, погодили поставку "Леопардів". З урахуванням цих країн, німецької позиції і постачання "Челленджерів" і в перспективі "Абрамсів" це може бути 100-140 танків - потужних, новітніх, з яких сформовано дві танкові бригади", - розповів Маломуж.

Також він нагадав про передачу Україні десятків потужних систем ракетного вогню, кількох сотень БТРів, зокрема "Бредлі", "Мардерів", та іншої бронетанкової техніки.

"А це вже 4-5 комплексних бронетанкових бригад. Кулак, про який ми говоримо - це і танки, і БТРи, і БМП. Можна створити умови для формування 5-6 бригад, які будуть ударною силою, які будуть під час проведення наступальних операцій на сході і півдні", - наголосив ексголова розвідки.

За його словами, Росія розуміє, що поставки танків, БТРів, ракетних систем, далекобійних боєприпасів - це фактично програш у війні.

"Вони не готові стратегічно до такої війни. Вони тільки готують такі концепції. Але по всіх концептуальних завданнях, які вони поставили на колегії Міноборони - це рік-півтора, які необхідні керівництву Росії, щоб підготувати повномасштабні підрозділи - дивізії, корпуси і армії. Головне переозброїти, провести ремонт і реконструкцію тих ракетних комплексів, танків, БТРів, які є в запасі з часів Радянського Союзу. Це велика робота, що потребує часу, фінансів, технічних ресурсів. Навіть якщо вони працюють в три зміни без вихідних сьогодні, накопичити це неможливо", - пояснив експерт.

Нагадаємо, Україна розраховує за підсумками чергового саміту "Рамштайн" отримати сотні танків від союзників для організації наступу на стратегічно важливому напрямку фронту. Проте Німеччина довго зволікала з рішенням передати танки Leopard ("Леопард") і лише 25 січня офіційно погодилася передати 14 танків.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що танки Leopard 2 можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині і США за передавання танків та заявив про необхідність сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

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