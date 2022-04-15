Росія ще може оголосити загальну мобілізацію: Веніславський пояснив, за яких умов

Росія ще може оголосити загальну мобілізацію: Веніславський пояснив, за яких умов

Країна-агресор також може офіційно оголосити війну Україні, адже вона цього досі не зробила.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський висловив думку, що Росія може офіційно оголосити Україні війну. І якщо РФ не досягне бойових успіхів, то може оголосити загальну мобілізацію.

Про це нардеп сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах15 квітня.

За словами Веніславського, Росія провалила мобілізацію найманців на війну проти України. Так, військовослужбовці масово розривають контракти та відмовляються воювати, а підрозділи, які зазнали втрат, мають слабку моральну готовність.

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"Щоб спонукати громадян і надати юридичної можливості для повноцінної мобілізації, їм необхідно оголосити війну", – пояснив нардеп.

Він додав, якщо Росія не зможе продемонструвати перемоги найближчими тижнями, то може офіційно оголосити війну та організувати повномасштабну відкриту мобілізацію.

Нагадаємо, 14 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія провалила приховану мобілізацію та готується кинути на війну проти України призовників.

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