"Росія ще трохи тримається, бо веде війну": Полодяк розповів, яка катастрофа чекає на РФ 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ми станемо свідками розпаду Росії, незалежно від того, хто прийде на зміну Путіну.

Про це Подоляк розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

Радник Офісу президента також вважає, що РФ втрачає суб’єктність і вже не буде держави багатополярного світу, про який говорив Путін

«Ми побачимо також і набагато важливіші процеси. Перше — суттєве приниження РФ на всіх майданчиках. Це буде достатньо примітивне видовище. Росія — абсолютна цивілізаційна діра. Друге — суттєва втрата Росією суб’єкта ості. Ніхто не буде сприймати Росію всерйоз. Сьогодні вона ще трохи тримається, бо веде війну і активно", - розповів Подоляк.

На його думку, сировинні ресурси Росії будуть контролюватися по-іншому, ніж собі уявляють залишкові олігархи, які ще не зрозуміли, куди завів їх Путін.

"Третє — в такому вигляді Росії не буде. Вона буде набагато меншою. Всі етнічні категорії, в тому числі Північний Кавказ, підуть у вільне плавання. Четверте — ми, безумовно, будемо бачити, з яким страхом Росія дивиться на Україну. А Україна буде фундаментальною країною Європи. Це буде запобіжник того, щоб Росія могла там повстати як Фенікс і претендувати на якесь домінування»", - підсумував Подоляк.

Додамо, Подоляк також прокоментував заяву Путіна про те, якщо Росія розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

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