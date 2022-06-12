Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових - Зеленський

Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових - Зеленський

Російські генерали розглядають своїх людей як гарматне мʼясо. Втрати країни-агресорки просто колосальні.

Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Утім, їхня якість сумнівна.

Про це під час свого вечірнього звернення 12 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації", - сказав Зеленський.

Він додав, що "російські генерали розглядають своїх людей просто як гарматне мʼясо, яке їм потрібне, щоб забезпечувати перевагу в кількості – у кількості живої сили, у кількості військової техніки".

"І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі провели чергову розмову.

Залужний розповів генералу Міллі поточну оперативну обстановку на фронті. Під час розмови наголосив, що Росія сконцентрувала головні зусилля на півночі Луганської області.

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