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Росія щодня завозить по 30 вантажівок окупантів, трупи розкидані посеред вулиць Сєвєродонецька - Гайдай

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Росія щодня завозить по 30 вантажівок окупантів, трупи розкидані посеред вулиць Сєвєродонецька - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти масово обстрілюють усі неокуповані населені пункти Луганської області.

Найгарячішою точкою залишається Сєвєродонецьк. Зараз евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади, тоді як евакуювати людей зі заводу "Азот" у Сєвєродонецьку неможливо. 

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Він наголосив, що зараз у Луганській області повсюди валяються трупи російських окупантів, тоді як туди щодня звозять 30 вантажівок росіян. 

"Найгарячіша точка - Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, орки контролюють більшу частину міста. російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "в нуль", - сказав голова Луганської ОВА. 

Гайдай додав, що Лисичанськ повністю під українським контролем. Гуманітарні вантажі завозяться кожного дня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється. 

Нагадаємо, російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком.

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