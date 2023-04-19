Росія щосили атакує на 4 напрямках: ЗСУ за добу відбили 40 атак ворога – Генштаб

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 37 авіаційних ударів. Зокрема, вони застосували 12 БпЛА типу "Шахед-136". 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 квітня.

Генштаб попереджає, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на окремих напрямках

Противник, ціною великих втрат, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут.

Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області.

напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.

Що в окупації

У селі Кабичівка Луганської області отримано розпорядження окупаційної так званої “влади” щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для загарбників на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу ворога до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів.

Противник продовжує використовувати цивільне населення захоплених територій як "живий щит". Так, у Скадовську Херсонської області, станом на 18 квітня, окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.

Раніше у Генштабі прокоментували ймовірність повернення воїнам ЗСУ 30 тисяч грн доплати.

Нагадаємо, британський міністр оборони Воллес заявив, що війна в Україні може тривати ще у 2024-му.

Читайте також: