Росія шістьома ракетами атакувала Дніпропетровщину: перші подробиці обстрілів

Російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область.

Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, у Дніпрі вдень 28 червня пролунали вибухи.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили у станцію технічного обслуговування автомобілів "Автодизель". На місці трагедії спалахнула пожежа, під завалами є люди.

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