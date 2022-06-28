Росія шістьома ракетами атакувала Дніпропетровщину: перші подробиці обстрілів

Російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область.
Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом. У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо, у Дніпрі вдень 28 червня пролунали вибухи.
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни влучили у станцію технічного обслуговування автомобілів "Автодизель". На місці трагедії спалахнула пожежа, під завалами є люди.
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