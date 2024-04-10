Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія сховала ключові бойові кораблі свого флоту у Новоросійську – ВМС

Росія сховала ключові бойові кораблі свого флоту у Новоросійську – ВМС

Чорноморський флот РФ / Фото з відкритих джерел

Чорноморський флот РФ розмістив важливі для себе кораблі у Новоросійську.

Росія зосередила ключові бойові кораблі Чорноморського флоту в Новоросійську. У Криму окупанти тримають кораблі на ремонті, або ті, яким не вистачило місця в Новоросійську.  

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі "Україна" - Укрінформ. 

"Фактично вони зосередили всі вагомі серйозні бойові одиниці в Новоросійську. Користуючись тим, що Україна дотримується міжнародних вимог в сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного морського права, вони зараз перебувають фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті, а це 15 одиниць як мінімум, або які немає де ставити в тому самому Новоросійську", - розповів він. 

Плетенчук також зазначив, що експлуатація інших портів типу Сочі, Туапсе ускладнена тим, що не вистачає інфраструктури відповідного захисту для цих кораблів, тому вони їх скупчують у Новоросійську. 

"Використання бази в Абхазії так само не має того результату, про який вони розповідають у своїх ЗМІ, тому що там маленька база, і там базується лише берегова охорона ФСБ. Адже бойові кораблі більшого розміру не можуть там маневрувати. Тому можна сказати, що зберігається статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва Чорноморського флоту так званої РФ – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання",  - пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, армія РФ вдруге за пів року використала підводний човен для запуску ракет по Україні. 

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація