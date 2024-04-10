Росія сховала ключові бойові кораблі свого флоту у Новоросійську – ВМС

Росія зосередила ключові бойові кораблі Чорноморського флоту в Новоросійську. У Криму окупанти тримають кораблі на ремонті, або ті, яким не вистачило місця в Новоросійську.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу в Медіацентрі "Україна" - Укрінформ.

"Фактично вони зосередили всі вагомі серйозні бойові одиниці в Новоросійську. Користуючись тим, що Україна дотримується міжнародних вимог в сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного морського права, вони зараз перебувають фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті, а це 15 одиниць як мінімум, або які немає де ставити в тому самому Новоросійську", - розповів він.

Плетенчук також зазначив, що експлуатація інших портів типу Сочі, Туапсе ускладнена тим, що не вистачає інфраструктури відповідного захисту для цих кораблів, тому вони їх скупчують у Новоросійську.

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"Використання бази в Абхазії так само не має того результату, про який вони розповідають у своїх ЗМІ, тому що там маленька база, і там базується лише берегова охорона ФСБ. Адже бойові кораблі більшого розміру не можуть там маневрувати. Тому можна сказати, що зберігається статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва Чорноморського флоту так званої РФ – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання", - пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, армія РФ вдруге за пів року використала підводний човен для запуску ракет по Україні.

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