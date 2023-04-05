Росія шукає гроші за кордоном для затяжної війни проти України - британська розвідка

Продовження війни вимагає від Росії ще більше грошей.

Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони - причетні до вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Один із способів - випуск частини суверенного боргу Росії в іноземній валюті. 28 вересня прем'єр-міністр Росії Михаїл Мішустін повідомив про таку можливість.

"Цей крок майже напевно свідчить, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми". Коли це буде зроблено, інвестори з інших країн зможуть купувати суверенний борг Росії і, отже, фінансувати деякі майбутні дефіцити російського бюджету. Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії до України", - зазначає британська розвідка.

Останніми місяцями російські банки були основними суб'єктами, що купували російський державний борг. Однак вони навряд чи зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній дефіцит бюджету.

Російські чиновники, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів заткнути дірки у російських фінансах, оскільки вони планують тривалу війну в Україні, наголосили у Міноборони Британії. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи.

Нагадаємо, за даними Forbes, Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) – це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових.

У листопаді 2022 року стало відомо, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Адже обсяги виробництва там скорочувалися протягом двох кварталів поспіль. Окрім того, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

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