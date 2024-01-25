Росія шукає нову тактику та готує потужну атаку по Україні - ЗСУ

Під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню противник вдавався до "тактичних хитрощів".

Окупанти шукають нову тактику застосування "Шахедів" для майбутніх потужних атак по Україні.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюкв в етері Еспресо.

"Останні хвилі ударів складаються з такої кількості 2-8, цієї ночі нарахували до 14-ти, але саме таке спрямування "Шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одещині, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - зазначила вона.

Вона додала, що під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню противник вдавався до "тактичних хитрощів".

"Він (ворог - ред.) використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - пояснила вона.

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня росіяни здійснили атаку БпЛА на Одесу, яка була у дві хвилі. Сили ППО знищили десять дронів. Втім, є влучання та падіння збитих безпілотників.

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