Росія шукає шляхи обходу санкцій, щоб придбати західні військові технології та компоненти - розвідка Канади

Військово-промисловий комплекс РФ значно залежить від іноземних компонентів і технологій для модернізації військ.
Росія активно шукає шляхи обходу нових санкцій, щоб придбати західні військові технології та компоненти.
Про це повідомляє розвідка Канади.
Канадська розвідка зазначає, що російський військово-промисловий комплекс значно залежить від іноземних компонентів і технологій для модернізації військ. Тому "спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій та незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій триватимуть і потенційно зростатимуть, зокрема і в Канаді".
Нагадаємо, у Міноборони назвали найбільш небезпечну зброю, яку РФ може використати в Україні. Зазначається, що російська армія має достатньо озброєння, яким може завдавати ударів в найглибші куточки України. Зокрема, серед такого озброєння є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
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