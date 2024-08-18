Росія продовжить удари по військових та промислових об'єктах в Україні, навіть якщо погодиться на мораторій на удари по енергетиці – ISW

Можливий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України не зупинить Росію від атак.

Росія, швидше за все, продовжить завдавати ударів по військових об'єктах та промислових підприємствах в глибині України, навіть якщо погодиться на мораторій на атаки по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Основною метою російських ударів по енергосистемах України є обмеження виробництва оборонної промисловості та послаблення здатності України захищатися від агресії. Навіть у випадку досягнення домовленостей про мораторій, Росія, ймовірно, зосередиться на більш прямих атаках на оборонні заводи України для досягнення тієї ж мети.

Крім того, Росія, ймовірно, продовжить масовані атаки, щоб змусити Україну витрачати запаси ракет протиповітряної оборони і відтягувати ці системи від фронту для захисту тилових міст. Це створить кращі умови для російської авіації атакувати українські війська на передовій.

Росія, ймовірно, погоджується на обговорення мораторію через тривалу кампанію ударів України по російських нафтопереробних заводах. Washington Post зазначає, що Україна зацікавлена в таких переговорах, оскільки вони відповідають її 10-пунктовому мирному плану, який включає вимогу припинення Росією атак на українську інфраструктуру. Однак видання не уточнює, що спонукало Росію до таких переговорів.

Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах з кінця січня 2024 року. Тимчасове перенесення Росією переговорів у Катарі, а не їх скасування, свідчить про те, що Кремль і далі зацікавлений у мораторії та вважає українські атаки на нафтові об'єкти загрозливими.

Нагадаємо, в Україні наступного тижня можуть знову ввести планові відключення електроенергії через сильну спеку.

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