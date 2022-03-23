Росія силою придушуватиме протести українців на окупованих територіях – британська розвідка

Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, провалилися.

Російські окупанти спробують силою придушити протести мирного населення на захоплених територіях України.

Про це інформує Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Британське Міноборони звернуло уваго, що українське мирне населення в окупованих Росією містах продовжує протестувати проти загарбників.

"Зусилля Росії підкорити населення, маніпулюючи ЗМІ, поширюючи пропаганду та встановлюючи маріонеткових, прокремлівських лідерів, поки що провалилися", — йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, відповість за свої невдачі насильницькими заходами і спробує придушити спротив українського населення.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на вбивство російськими окупантами 96-річного Бориса Романченка — в'язня німецьких концтаборів.

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