Росія скерувала на південь України майже все Східне угруповання військ: що це означає

Оборона російських окупантів на півдні України може бути крихкою.

На тимчасово окуповані території на півдні України агресорка Росія перекинула майже все Східне угрупування військ. Це може свідчити про слабку оборону окупантів на цій ділянці фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці прокоментували заяву українського воєнкора Костянтина Машовця про те, що до складу Східного угруповання військ входять 5-а, 35-а, 36-а та 29-а загальновійськові армії - усі - Східний військовий округ.

"ISW не може підтвердити точний склад Східного угруповання збройних сил. Хоча й надалі здається, що ця структура оперативного управління значною мірою збігається зі структурою Східного військового округу (СВО)", - наголошують аналітики.

До слова, Машовець також стверджував, що 127-а ОМСБр 5-ї ОМС і 60-а ОМСБр діють уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Тим часом інший головний підрозділ загальновійськової армії РФ - це 57-а ОМСБр, діє на південь від Бахмута.

Окрім цього Машовець заявив, що 38-а моторизована стрілецька бригада, 64-а моторизована стрілецька бригада та 69-а окрема бригада прикриття 35-ї загальновійськової армії РФ розміщені у західній частині Запорізької області. Тим часом 537-а мотострілецька бригада та 5-а окрема танкова бригада 36-ї загальновійськової армії РФ розміщені у районах на південь від Великої Новосілки у Донецькій області.

"Раніше ISW оцінювало, що передбачувана загибель начальника штабу 35-ї ОМС внаслідок українського ракетного удару 13 червня в Запорізькій області свідчить про те, що значні підрозділи 35-ї ОАЕ, ймовірно, діють уздовж Запорізького фронту", - йдеться у звіті Інституту.

За словами Машовця, 29-а загальновійськова армія РФ - це найменша загальновійськова армія в ОМОН. Вона є єдиним формуванням Східного угруповання військ у резерві. Він також додав: до дій на півдні України залучені 58-а та 49-а загальновійськові армії РФ та 22-й армійський корпус Південного військового округу.

Своєю чергою в ISW повідомляється, що також спостерігали за елементами бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту, які продовжували служити на заході Донецької області після значних втрат під час наступу РФ взимку і навесні 2023 року.

"Звіт Машовця та поточне спостереження ISW за російським бойовим порядком на півдні України свідчить про те, що майже вся бойова сила армійського корпусу направлена ​​на захист від українських контрнаступів, насамперед на півдні України", - наголосили американські експерти.

З їхніх слів, розгортання майже всього Східного угруповання військ армії Російської Федерації, а також великих підрозділів на лінії фронту на півдні України свідчить про те, що оборона окупантів на українському півдні може бути крихкою.

Тим часом у звіті Машовця йдеться про те, що єдиний резерв, який російські військові мають на півдні України, складається з підрозділів 29-ї загальновійськової армії – найменшої загальновійськової армії Східного військового округу. Вона має лише одну маневрену бригаду: 36-ту мотострілецьку бригаду. До слова, вона брала участь у битві за Київ на початку 2022-го та воювали під Вугледаром на початку 2023 року. Тому, зауважують в ISW, ймовірно, ця бригада деградувала.

Аналітики резюмували, що попри потужну оборону РФ на півдні України, її можливо пробити. Що більше - окупаційним військам, ймовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки з боку оперативних резервів, якщо українські сили досягнуть оперативного прориву.

"Відхід у контакті є надзвичайно складним військовим завданням. Незрозуміло, чи зможуть російські сили, які перебувають у контакті, успішно відійти від своїх перших рубежів до інших у належному порядку. Особливо якщо ці сили, а також сили позаду них в ешелонах, зношені та не підтримуються", - резюмували американські фахівці.

Нагадаємо, у Пентагоні висловилися про контрнаступ ЗСУ та заявили, що він відбувається повільніше, ніж очікувалося. Втім, наразі, занадто рано робити висновки щодо перспектив України отримати переваги на полі бою.

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