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Росія скинула авіабомби на житлові будинки в Херсонській області: є загиблий та поранені

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія скинула авіабомби на житлові будинки в Херсонській області: є загиблий та поранені

Наслідки обстрілу Одрадокам’янки / Фото: Прокуратура Херсонської області

У селі пошкоджено багато будинків.

Російська терористична армія у суботу, 2 вересня, скинула керовані авіабомби на житлові будинки в Херсонській області. На місці трагедії загинув 43-річний чоловіка, ще двох людей рятують медики. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Російські терористи скинули керовані авіабомби по житлових будинка в селі Одрадокам’янка Бериславського району Херсонської області. На місці трагедії загинув 43-річний чоловік. 

"Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі", - повідомив Прокудін. 

Наслідки обстрілу Бериславщини / © Прокуратура Херсонської області
Наслідки обстрілу Бериславщини / Фото: Прокуратура Херсонської області

У прокуратурі Херсонської області повідомили, що через обстріл розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, ворог бив із мінометів, є поранені. 

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Дата публікації
Перегляди
257
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