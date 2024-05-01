Росія скинула авіаційні бомби на Харків: є загиблий та поранені

Через атаку по Харкові постраждали 10 цивільних людей.

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). Загинув 26-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"10:10 (30 квітня - ред.) м. Харків ворог обстріляв місто КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік", - йдеться у його дописі.

Окрім того, за словами очільника області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли.

"11:10 м. Вовчанськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор. 30 квітня 11:28 с. Веселе Харківського району. Влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі", - зауважив Синєгубов.

Він додав, що за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 6 атак, зокрема у районах н.п. Берестове, східніше Копанки Харківської області.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб.

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