Росія сконцентрувала у Курській області досвідчені екіпажі дронщиків - військовий оглядач

Положення українських військових на території Курської області ускладнило порушення логістики.

Про це в етері Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

Він заявив, що росіяни на Курщині сконцентрували дуже досвідчені екіпажі дронщиків, які контролюють трасу від Юнаківки, це територія України, до Суджі.

"І ця дорога, яка асфальтована та у більш-менш прийнятному стані, перебуває під постійними ударами ворожих дронів. Тобто першим фактором, який вплинув на ускладнення ситуації для нашого плацдарму в Курські області, — порушення логістики. Другий – чисельна перевага російської армії, яка оцінювалася від 1 до 6. Крім того, противник безжально використовує там і північних корейців", - зазначив він.

Він зауважив, що Україна має невеликий плацдарм на території куртини, по якому постійно працюють дрони, КАБи і артилерія ворога, відповідно, складно на такому клаптику території знаходити укриття від цих всіх ударів.

"На мій погляд, одним з найважливіших факторів є логістика. Адже коли погіршується логістика, тоді й оборону тримати важко, особливо якщо противник переважає за кількістю. І це цілком військова складова, щоб пояснити, чому така ситуація сталася на Курщині", - резюмував Денис Попович.

Раніше повідомлялося, що армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області.

Ми раніше інформували, що росіяни захопили Суджу у Курській області.

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