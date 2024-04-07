Росія скоро піде у наступ: Буданов назвав місяць і пріоритетну ціль ворога

Ситуація на фронті складна, однак контрольована, запевнив Буданов.

Україна очікує нового наступу Росії наприкінці травня 2024 року.

Про це повідомив керівник Головного управлівня розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю ARD у Києві, передає Tagesschau.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни і на початку літа, особливо в районі Донбасу. Т рохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуть у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав він.

Він не очікує серйозних змін на фронті, поки не почнеться російський наступ.

"Ситуація досить складна, але контрольована", - підкреслив він.

Видання також підкреслює, що Буданов також вважає можливим український наступ цього року, однак "більше він не захотів говорити про це, відповідальність за це лежить на Генштабі".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попередив, що РФ готує наступ на травень-червень. У ЦПД назвали напрямки.

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