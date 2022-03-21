Росія скоює в Україні воєнні злочини, ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго - Боррель

Те, що відбувається в Маріуполі, Боррель назвав "величезним воєнним злочином".
Євросоюз готовий обговорити санкції проти РФ у нафтовій сфері.
Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок перед початком зустрічей міністрів закордонних справ та оборони ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Ми обговоримо, які ще санкції ми можемо обдумати, більше санкцій. Зокрема, пов’язані з енергетикою", - заявив Боррель.
Він підтвердив, що міністри обговорять можливість запровадження нафтового ембарго щодо Росії.
Глава дипломатії ЄС переконаний, що Росія скоює в Україні воєнні злочини.
"Те, що відбувається в Маріуполі – це величезний воєнний злочин, щось жахливе, ми повинні це категорично засудити, місто повністю зруйноване, люди помирають", - сказав він.
За словами Борреля, міністр оборони Олексій Резніков через відеозв’язок розповість про актуальну ситуацію в Україні, і міністри ЄС обговорять подальші способи підтримки.
Серед іншого, Боррель сказав про можливе затвердження наступного траншу з Європейського фонду забезпечення миру.
Нагадаємо, що Європейська комісія має на меті подвоїти військову допомогу ЄС Україні і запропонувала виділити на ці цілі ще 500 мільйонів євро. ЄС також розглядає можливість введення додаткових санкцій проти російських олігархів і російської економіки.
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