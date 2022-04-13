Російська техніка рухається до кордону з Україною / Maxar

Росія скупчує техніку у Бєлгородській області: вона просувається на схід України (фото)

Росія скупчує техніку у Бєлгородській області: вона просувається на схід України (фото)

Фото були зроблені 11 квітня.

Російські війська продовжують скупчувати техніку у Бєлгородській області. Вона просувається на схід України.

Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

Фото були зроблені 11 квітня 2022 року. На них видно бойові розгортання вздовж траси 14к-34 та коридору, що веде від населених пунктів Солоті та Валуйки на заході Росії до кордону з Україною.

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Нагадаємо, розпочалася сорок дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

Російська техніка рухається до кордону з Україною / Maxar

Російська техніка рухається до кордону з Україною / Maxar

Російська техніка рухається до кордону з Україною / Maxar

У центрі Запорізької області українські штурмовики вже тричі знищували російську піхоту з бронетехнікою

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