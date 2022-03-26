Росія сьогодні несе ядерну і хімічну загрозу не лише Україні, а усій світовій безпеці - Зеленський

Президент України переконаний, що наразі потрібна реформа міжнародних інститутів для збереження безпеки і миру у світі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія несе ядерну загрозу не лише Україні, а усій світовій безпеці.

Про це він сказав 26 березня на 20-му Дохійському форумі.

"Росія користується страхом застосування ядерної зброї. Страхом, який Росія спеціально постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не тільки той чи інший народ, але і взагалі життя на Землі. Зараз у світі цілком серйозна дискусія на політичному рівні про те, що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну", - заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що сьогодні на тлі ядерної загрози від РФ потрібна реформа міжнародних інститутів, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку світу.

"У 90-х роках Україна віддала третій за потужністю у світі ядерний арсенал і це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерних катастроф, який коли-небудь хтось робив. В обмін на цей внесок наша держава отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема і від Росії. Але такі обіцянки не стали гарантіями, а війною проти України пішла як раз одна з таких держав, яка обіцяла нам безпеку. Найвищий прояв несправедливості, який тільки можна було побачити. То ж який висновок із цього зроблять інші держави. Висновок, що і собі треба ядерну зброю, щоб вберегтися від нападу. Це небезпечно для всіх. Нам потрібна реальна реформа міжнародних інститутів, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку, щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все, що завгодно, щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 26 березня від рук росіян загинуло 136 дітей.

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